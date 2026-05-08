Giro d’Italia 2026 la tappa di domani Burgas-Veliko Tarnovo | percorso orari tv Cambia la maglia rosa?

Domani si corre la tappa tra Burgas e Veliko Tarnovo, in Bulgaria, nel Giro d’Italia 2026. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e il percorso si snoda su un tracciato che attraversa paesaggi locali. La prima maglia rosa potrebbe cambiare proprietà in questa tappa, considerando le sfide previste. Oggi si è disputata la prima frazione, che ha segnato l’inizio ufficiale della competizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Giro d’Italia 2026 è ormai ai nastri di partenza. Oggi verrà disputata la prima tappa bulgara della Corsa Rosa con in palio la prima maglia di leader della generale. Domani sarà ancora la Bulgaria ad ospitare una seconda frazione che presenta le prime salite dell’edizione numero 109. La tappa, una delle più lunghe, attraversa la Valle dei Balcani fino all’arrivo con gli ultimi chilometri mossi. PERCORSO. Si parte da Burgas e si arriva a Veliko Tarnovo dopo ben 221 chilometri. Inizio subito mosso prima di un lungo tratto in pianura che conduce al primo GPM di Byala Pass (terza categoria). Da qui una leggera discesa prima di risalire verso l’altro GPM di Vratnik Pass.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Burgas-Veliko Tarnovo: percorso, orari, tv. Cambia la maglia rosa? Notizie correlate Leggi anche: Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Burgas-Veliko Tarnovo: percorso, orari, tv Leggi anche: Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Nessebar-Burgas: orari, percorso, tv. Milan si gioca la prima maglia rosa Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giro d'Italia 2026 · La seconda tappa del 9 maggio, Burgas - Veliko Tarnovo: descrizione, orari, salite e dove vedere; Giro d'Italia 2026, il percorso e le tappe dell'edizione numero 109; Guida pratica al Giro d'Italia; Giro d'Italia 2026: percorso e favoriti. Giro d'Italia 2026, la tappa di domani: Burgas - Veliko Tarnovo. Prima occasione per gli attacchi e per gli uomini di classificaPercorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 2.a tappa del Giro d'Italia 2026: Burgas - Veliko Tarnovo. sport.virgilio.it Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Burgas-Veliko Tarnovo: percorso, orari, tvIl Giro d'Italia 2026 è ormai ai nastri di partenza. Oggi verrà disputata la prima tappa bulgara della Corsa Rosa con in palio la prima maglia di leader ... oasport.it L'edizione numero 109 del Giro d'Italia prenderà il via l'8 maggio dalla Bulgaria con tre tappe: la prima da Nessebar a Burgas, la seconda da Burgas a Veliko Tarnovo e la terza da Plovdiv a Sofia Giro d'Italia 2026: il percorso e le tappe dell'edizione numero - facebook.com facebook