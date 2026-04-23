Tour of the Alps 2026 tappa 4 | vince Jasch Ordine d' arrivo e classifica generale

Il Tour of the Alps 2026 ha visto la conclusione della quarta tappa con la vittoria di Lennart Jasch, che ha preceduto Matteo Sobrero e Federico Iacomoni. La fuga del mattino ha caratterizzato la corsa, con i tre atleti che sono riusciti a restare in testa fino all’arrivo. L’ordine d’arrivo e la classifica generale sono stati aggiornati dopo questa fase della gara, che si è disputata nella regione di Trento.

Trento, 23 aprile 2026 - La tappa 4 del Tour of the Alps 2026 premia la fuga del mattino e in particolare Lennart Jasch, che va a vincere davanti agli azzurri Matteo Sobrero e Federico Iacomoni, che avevano provato l'attacco in contropiede. Tra i big è quasi calma piatta, ma i giochi degli abbuoni vedono Aleksandr Vlasov ed Egan Bernal erodere qualche secondo a Giulio Pellizzari (con il colombiano a pagare ora, insieme al compagno di squadra Thymen Arensman, 4" di ritardo), ancora primo in classifica. La tappa 5, nonché ultima, sarà la Trento-Bolzano di 128,6 km, con 2 GPM da affrontare nel contesto di un percorso mosso prima del finale in leggera discesa: con i distacchi così serrati in graduatoria la vittoria della corsa rischia di giocarsi solo sugli abbuoni La cronaca della tappa 4 del Tour of the Alps 2026.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour of the Alps 2026, tappa 4: vince Jasch. Ordine d'arrivo e classifica generale Notizie correlate Tour of the Alps 2026, tappa 3: la rivincita di Pidcock. L'ordine d'arrivo e la nuova classifica generaleArco, 22 aprile 2026 - La tappa 3 del Tour of the Alps 2026 si apre malissimo, con una maxi caduta che coinvolge una trentina di corridore,... Tour of the Alps 2026, tappa 2: a Pellizzari frazione e maglia. L'ordine d'arrivoVal Martello, 21 aprile 2026 - La tappa 2 del Tour of the Alps 2026 prevede il primo arrivo in salita, quello di Val Martello già celebre per la... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tour of the Alps, le strade chiuse tra Mattarello, collina est e centro città; Tour of the Alps 2026: venerdì 24 aprile importanti modifiche alla viabilità cittadina; Tour of the Alps, Tommaso Dati batte Pidcock nella prima tappa; Tour of the Alps, Tom Pidcock vince la terza tappa in volata. Pellizzari sempre leader. Tour of the Alps: vittoria in solitaria per Lennart Jasch nella quarta tappa. Pellizzari resta leaderLennart Jasch (Tudor Pro Cycling) ha vinto in solitaria la quarta tappa del Tour of the Alps, da Arco a Trento. Il 25enne tedesco faceva parte ... sportmediaset.mediaset.it LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: splendida azione in solitaria di Jasch, Bernal si avvicina a PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:30 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della penultima tappa del Tour of The Alps 2026. Grazie per ... oasport.it 1750€ a persona per una meravigliosa offerta tour INDONESIA +MALESIA. Prenotare prima conviene Questa è una delle nostre date in offerta, ma ne abbiamo anche altre. Il prezzo è inteso a persona e comprende voli diretti dall'italia, bagagli, Hotel gara - facebook.com facebook #Inter, Summer Tour a Perth ad agosto: #Vieri presente alle attività di promozione del torneo x.com