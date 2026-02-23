Sorpreso mentre gira per strada con un coltello denunciato

Un uomo è stato denunciato dopo essere stato trovato con un coltello in tasca durante un controllo dei carabinieri a Città di Castello. La presenza dell’arma ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno deciso di approfondire la situazione. Le verifiche sono avvenute nel corso di un’attività straordinaria di monitoraggio, coinvolgendo anche le zone di San Giustino, Citerna e Umbertide. L’uomo è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti.

È successo a Città di Castello. Controlli straordinari dei carabinieri in tutto l'Altotevere: segnalate anche quattro persone come assuntori di stupefacenti Sorpreso a girare per strada con un coltello in tasca. È successo a Città di Castello nel corso di un'attività straordinaria di controllo del territorio disposta dai carabinieri della compagnia tifernate, verifiche che hanno interessato anche le zone di San Giustino, Citerna e Umbertide. Quattro persone sono state segnalate alla Prefettura di Perugia quali assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto trovate in possesso di quantità di droga per uso personale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Sorpreso mentre gira per strada con un coltello in tasca, denunciatoDurante un normale pattuglia, i carabinieri hanno fermato un uomo con un coltello in tasca.

Giovane sorpreso con un coltello, denunciato a IschiaUn giovane di 18 anni è stato denunciato dalla polizia a Ischia dopo essere stato sorpreso in possesso di un coltello di circa 20 centimetri.

