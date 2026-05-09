Giovanni Paolo II a Forlì il ricordo passa da una storica cartolina commemorativa
A quarant’anni dalla visita di Papa Giovanni Paolo II a Forlì, si riporta in evidenza una cartolina commemorativa creata dal Circolo Filatelico Numismatico forlivese. Il documento, prodotto per celebrare l’evento, rappresenta un ricordo tangibile di quei giorni di maggio 1986. La cartolina, conservata nel tempo, testimonia l’emozione condivisa dalla città in occasione della visita papale.
A quarant’anni dalla storica visita di Papa Giovanni Paolo II a Forlì, riaffiora un piccolo ma prezioso documento capace di raccontare ancora oggi l’emozione vissuta dalla città in quei giorni del maggio 1986: la cartolina commemorativa realizzata dal Circolo Filatelico Numismatico Forlivese in.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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