Giovanni Muciaccia mostra i regali dei suoi bambini cresciuti | il video commuove i social

Un video condiviso sui social ha suscitato emozioni tra gli utenti italiani, mostrando i regali che un noto personaggio ha ricevuto dai suoi figli ormai adulti. La clip ha richiamato ricordi di quando, tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, il programma televisivo “Art Attack” era molto seguito e amato. Molti commenti sui social hanno ricordato quel periodo della loro infanzia, con un senso di nostalgia e affetto.

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Per molti italiani cresciuti tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, rivedere Art Attack significa tornare immediatamente all’infanzia. Ed è proprio su questo sentimento che si è acceso il dibattito social attorno al nuovo video pubblicato da Giovanni Muciaccia, storico volto della trasmissione dedicata ai lavoretti creativi e all’arte fai-da-te. Nel filmato, il conduttore mostra una parete intera ricoperta di quadri, ritratti e disegni inviati negli anni dai suoi fan, che lui continua a chiamare affettuosamente i suoi “ bambini cresciuti ”. Il risultato ha commosso migliaia di persone online, trasformando il video in un piccolo fenomeno virale.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Giovanni Muciaccia mostra i regali dei suoi “bambini cresciuti”: il video commuove i social ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Questa sera al carro social di sesto san giovanni. A Bartesaghi e Bisseck il premio ’Amico dei Bambini’Questa sera al Carro Social Club di Sesto San Giovanni, il milanista Davide Bartesaghi e l’interista Yann Aurel Bisseck riceveranno il Premio “Amico... Serena Brancale commuove i social: il video del concerto segreto a casa di Luisa RanieriA volte i momenti più autentici nascono lontano dai riflettori, in quel territorio intermedio dove l’intimità domestica si fonde con l’arte. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Cosa fa Giovanni Muciaccia dopo Art Attack? L’intervista al mitico conduttore della colla vinilica; Muciaccia mette in ordine su una parete i disegni dei bambini cresciuti con il suo Art Attack. Giovanni Muciaccia ha aperto un canale YouTube per spiegare l’arte attraverso i Pokémon (ed è subito nostalgia di Art Attack)Giovanni Muciaccia dk Art Attack torna su YouTube con Studio Muciaccia: un nuovo format che unisce arte, cultura pop e divulgazione. greenme.it Cosa fa Giovanni Muciaccia dopo Art Attack? Continua a divulgare cultura e ci racconta tutto in questa intervistaA cavallo tra Anni Novanta e Duemila, il conduttore pugliese raggiunse grande popolarità con il programma televisivo per bambini incentrato sugli attacchi d’arte. Oggi è artista, collezionista, ma s ... artribune.com Giovanni Muciaccia, il volto storico di Art Attack adorato da bambini e ragazzi e reso celeberrimo dall'imitazione di Fiorello, posta sulla sua pagina Instagram un video in cui riordina una parete intera di ritratti e disegni che gli hanno mandato i suoi "bambini cre x.com