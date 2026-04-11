Un video pubblicato sui social mostra una cantante che si esibisce durante un concerto segreto a casa di un’attrice. L’evento ha coinvolto alcuni amici e si è svolto in un ambiente domestico, lontano da eventi pubblici. La registrazione mostra l’artista che canta e suona in un salotto, con il pubblico seduto vicino. Il video ha ricevuto molte reazioni di emozione tra gli utenti online.

A volte i momenti più autentici nascono lontano dai riflettori, in quel territorio intermedio dove l’intimità domestica si fonde con l’arte. È quello che è accaduto lo scorso 7 aprile nella casa romana di Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, dove una cena tra amici si è trasformata in un concerto privato capace di conquistare il web. Il silenzio sospeso di un salotto elegante, un pianoforte e la voglia di condividere musica senza filtri. Dopo le chiacchiere e i sorrisi della cena, quasi naturalmente, Serena si è seduta allo strumento e ha iniziato a suonare. Tra i presenti, oltre a Luisa Ranieri, c’era anche la vocal coach Sonia Addario, che da tempo lavora con l’attrice per preservare e allenare la voce, elemento prezioso nel suo mestiere. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Serena Brancale commuove i social: il video del concerto segreto a casa di Luisa Ranieri

Serena Brancale si commuove durante la conferenza stampa, parlando della mamma – Il video(Agenzia Vista) Sanremo, 27 febbraio 2026 La cantante Serena Brancale, durante la conferenza stampa a Sanremo, si commuove parlando della mamma...

Serena Brancale commuove l’Ariston: l’abito per la finale di Sanremo è della madre scomparsaSerena Brancale ha indossato l’abito della madre scomparsa nel 2020, durante la finale del Festival di Sanremo 2026.

Temi più discussi: Luisa Ranieri, serata segreta in casa con Serena Brancale: il video al pianoforte commuove il web; Vola il video de Al mio paese di Serena Brancale … in attesa dell’album Sacro; Luisa Ranieri, serata segreta in casa con Serena Brancale: il video al pianoforte commuove il web; Luisa Ranieri, serata segreta in casa con Serena Brancale: il video al pianoforte commuove il web.

Luisa Ranieri apre le porte di casa a Serena Brancale: il video al pianoforte fa emozionareImmaginate una sera a cena con Luisa Ranieri e Serena Brancale. Ed è esattamente quello che è accaduto, a Roma, lo scorso 7 aprile. La cantautrice pugliese (che domani uscirà con un nuovo disco dal ... today.it

Luisa Ranieri, serata segreta in casa con Serena Brancale: il video al pianoforte commuove il webUna cena tra amici, una casa elegante nel cuore di Roma e un pianoforte che diventa protagonista: è bastato questo per trasformare una serata privata in un momento capace di ... ilmattino.it

RDS 100% Grandi Successi. . pov: sei in università e arrivano Serena Brancale, Levante e Delia a movimentare la giornata! Le tre voci si uniscono nel nuovo singolo "Al mio paese", un vero e proprio inno alle radici che profuma di mare, di festa e di estate. - facebook.com facebook