Questa sera al Carro Social Club di Sesto San Giovanni si svolge una cerimonia in cui vengono consegnati i premi “Amico dei Bambini”. I riconoscimenti vanno a Davide Bartesaghi, calciatore del Milan, e a Yann Aurel Bisseck, difensore dell’Inter. L’evento riunisce persone del calcio e della comunità locale per celebrare il riconoscimento. La serata prevede la consegna ufficiale dei premi e interventi dei premiati.

Questa sera al Carro Social Club di Sesto San Giovanni, il milanista Davide Bartesaghi e l’interista Yann Aurel Bisseck riceveranno il Premio “Amico dei Bambini Un esempio per loro”. Nel corso dell’evento, organizzato dall’ US Aldini Bariviera in collaborazione con Ai.Bi. saranno premiati nelle rispettive categorie altri calciatori e non solo: Federico Baschirotto (US Cremonese), Mateo Pellegrino (Parma Calcio 1913), Alberto Paleari (FC Torino), Roberto Trapani (Responsabile Settore Giovanile Genoa CFC), Benito Carbone (Allenatore FC Internazionale Milano Under 20), Franco Ordine (giornalista), Giuseppe Riso (procuratore sportivo). Per quel... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Questa sera al carro social di sesto san giovanni. A Bartesaghi e Bisseck il premio ’Amico dei Bambini’

