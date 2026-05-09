Giostre via dall’area verde ‘Koesione22’ chiede il ripristino del campo da calcio

Da ferraratoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comitato ‘Koesione22’ ha inviato una nota alle autorità locali chiedendo che l’area KrasnodarBardelliniVerga, attualmente occupata dalle giostre, venga restituita alle sue funzioni originarie. La richiesta arriva dopo che le giostre sono state rimosse e il comitato desidera che il campo da calcio e l’area verde vengano ripristinati. La comunicazione è stata indirizzata al sindaco e agli assessori competenti.

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Il comitato ‘Koesione22’ invia una nota al sindaco Alan Fabbri e agli assessori Angela Travagli e Francesco Carità per chiedere che l’area KrasnodarBardelliniVerga, dopo l’esperienza delle giostre, venga ripristinata. In particolare chiede che venga ricostruito il campo da calcio.Iscriviti al.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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