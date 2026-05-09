Giostre via dall’area verde ‘Koesione22’ chiede il ripristino del campo da calcio
Il comitato ‘Koesione22’ ha inviato una nota alle autorità locali chiedendo che l’area KrasnodarBardelliniVerga, attualmente occupata dalle giostre, venga restituita alle sue funzioni originarie. La richiesta arriva dopo che le giostre sono state rimosse e il comitato desidera che il campo da calcio e l’area verde vengano ripristinati. La comunicazione è stata indirizzata al sindaco e agli assessori competenti.
Il comitato ‘Koesione22’ invia una nota al sindaco Alan Fabbri e agli assessori Angela Travagli e Francesco Carità per chiedere che l’area KrasnodarBardelliniVerga, dopo l’esperienza delle giostre, venga ripristinata. In particolare chiede che venga ricostruito il campo da calcio.Iscriviti al.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Notizie correlate
Campo da calcio rovinato dall’elicottero del ministro Nordio, il sindaco di Potenza: «800 ragazzi ora non possono giocare»L’atterraggio dell’elicottero di Carlo Nordio di ieri sul campo da calcio di Potenza della Figc ha rovinato il manto in erba sintetica.
Degrado in via Fornarina, Alpi (Area Liberale): "Nessun ripristino dell'area dopo il circo"Non solo la "mancanza di manutenzione del verde pubblico", la consigliera faentina Cristina Alpi, capolista di Area Liberale alle prossime...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Giostre via dall’area verde, ‘Koesione22’ chiede il ripristino del campo da calcio; Festa mariana: orari e sistemazione di fiera, giostre ed area ristoro; Parchi, 2 milioni per le giostre per i più piccoli. Antonio Bressa: Le aree verdi sono importanti punti d'incontro; A Piacenza il grande Luna Park fino al 7 giugno 2026 in Via Stradiotti. Il 17 maggio: Radio Sound Quiz Show – AUDIO.
Festa mariana, orari e sistemazione di fiera, giostre ed area ristoroLe attività ludiche sono previste in contemporanea all'orario di apertura dell'area ristoro, dal pomeriggio fino a tarda sera. ilcrotonese.it
Napoli, nuova area per bambini nella villetta di Ponticelli: giochi inclusivi, verde e serviziGiostre inclusive e tanto verde nella nuova area giochi del parco 'fratelli De Filippo' di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Chiuso ... msn.com
Di giorno doppio senso nella corsia lato Parco delle Rose, poi la chiusura serale durante l’apertura delle giostre #InCitta x.com
Questa era la zona giostre stasera alle 20.15. Praticamente deserta facebook
Aggiungerà [Six Flags Great Adventure] più giostre nell'area del lungomolo in futuro reddit