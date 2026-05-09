Giostre via dall’area verde ‘Koesione22’ chiede il ripristino del campo da calcio

Il comitato ‘Koesione22’ ha inviato una nota alle autorità locali chiedendo che l’area KrasnodarBardelliniVerga, attualmente occupata dalle giostre, venga restituita alle sue funzioni originarie. La richiesta arriva dopo che le giostre sono state rimosse e il comitato desidera che il campo da calcio e l’area verde vengano ripristinati. La comunicazione è stata indirizzata al sindaco e agli assessori competenti.

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