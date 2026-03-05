Campo da calcio rovinato dall’elicottero del ministro Nordio il sindaco di Potenza | 800 ragazzi ora non possono giocare

L’elicottero del ministro Nordio atterrato ieri sul campo da calcio di Potenza ha causato danni al manto in erba sintetica. Il sindaco della città ha riferito che circa 800 ragazzi ora non possono usare lo stadio per le attività sportive. Nessuna altra informazione è stata fornita sui motivi dell’atterraggio o sulle conseguenze.

L’atterraggio dell’elicottero di Carlo Nordio di ieri sul campo da calcio di Potenza della Figc ha rovinato il manto in erba sintetica. Quest’ultimo, infatti, si è sollevato da terra dopo l’atterraggio dell’elicottero e si è riadagiato in modo del tutto irregolare, formando una serie di onde che ne hanno costretto la chiusura. A confermarlo è il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora. «Nordio è arrivato a Potenza con un elicottero che è atterrato sul campo da calcio della Figc che si è, uso un eufemismo, leggermente rovinato», dichiara il primo cittadino. Conferma il fatto che si sia «sollevato tutto il manto sintetico del campo, ora totalmente divelto, e in più si sono creati degli avvallamenti di difficile risoluzione immediata». 🔗 Leggi su Open.online

Nordio atterra con l'elicottero su un campo da calcio di Potenza e lo rovina, chiusa la strutturaA Potenza, l'elicottero che ha trasportato Nordio è atterrato su un campo da calcio Figc e ha danneggiato il manto sintetico, sollevato e poi...

