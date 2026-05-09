Sabato, nella Piazza Rossa di Mosca, si è tenuta la tradizionale parata militare per commemorare la vittoria sulla Germania nazista nella Seconda guerra mondiale. Alla cerimonia ha partecipato il presidente del paese, che ha presieduto l’evento. La parata ha visto la presenza di militari e mezzi militari schierati lungo il centro della piazza. È stato un momento di ricordo e di celebrazione ufficiale.

Sabato il presidente russo Vladimir Putin ha presieduto alla parata militare che commemora la sconfitta della Germania nazista nella Seconda guerra mondiale. A Mosca le misure di sicurezza sono rigide, dato che Putin terrà un discorso nella Piazza Rossa, anche se un cessate il fuoco di tre giorni mediato dagli Stati Uniti aveva placato i timori riguardo a possibili tentativi ucraini di interrompere i festeggiamenti. Inoltre quest’anno, per la prima volta in quasi due decenni, la parata si svolgerà senza carri armati, missili e altre armi pesanti, a parte il tradizionale sorvolo dei jet da combattimento. I funzionari hanno affermato che il cambiamento di formato è dovuto alla “situazione operativa attuale”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giorno della Vittoria, la parata militare nella Piazza Rossa di Mosca

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

RUSSIA VICTORY DAY PARADE 2026 | Massive Military Parade in Moscow Red Square 4K

Notizie correlate

La parata per il Giorno della Vittoria a Mosca sta diventando un problema per PutinIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un cessate il fuoco di tre giorni tra Ucraina e Russia, dal 9 all’11 di maggio.

Tregua di 3 giorni tra Russia e Ucraina. A Mosca iniziata la parata per il giorno della vittoriaKiev accusa Mosca di aver attaccato l’Ucraina nella notte nonostante la tregua del 9-11 maggio.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Il Giorno della Vittoria in Russia: chi è presente alla parata a Mosca; Russia, parate per il Giorno della vittoria ridotte o cancellate in diverse regioni; Giorno della Vittoria, oggi a Mosca la parata sottotono. Al via tregua di tre giorni con l'Ucraina; La parata per il Giorno della Vittoria a Mosca sta diventando un problema per Putin.

Giorno della Vittoria, oggi a Mosca la parata sottotono. Al via tregua di tre giorni con l'UcrainaEvento quest'anno ridimensionato drasticamente per 'minacce alla sicurezza', durante il quale lo zar terrà il suo discorso in un clima tesissimo ... adnkronos.com

Truppe nordcoreane partecipano alla parata del Giorno della VittoriaLa parata del Giorno della Vittoria più ridotta degli ultimi anni a causa della minaccia di un attacco da parte dell'Ucraina, dove la vittoria per le forze di Mosca si è dimostrata sfuggente a più di ... rainews.it

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Iniziata a Mosca la parata per il Giorno della Vittoria x.com

Mosca riduce il corteo del Giorno della Vittoria mentre Zelensky avverte i leader mondiali reddit