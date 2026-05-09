A Mosca si tiene la cerimonia annuale in occasione del Giorno della Vittoria, con una commemorazione dedicata alla vittoria dell’Armata Rossa sulla Germania nazista nella Seconda guerra mondiale. La giornata prevede eventi ufficiali e momenti di ricordo, mantenendo vivo il ricordo di quel conflitto storico. La celebrazione si svolge come da tradizione ogni anno, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e cittadini.

A Mosca è il Giorno della Vittoria. Si rinnova come ogni hanno la celebrazione per la vittoria dell’ Armata Rossa contro la Germania di Adolf Hitler nella Seconda guerra mondiale. La tradizionale parata è iniziata poco dopo le 9 italiane nella Piazza Rossa della capitale. Quest’anno, per la prima volta da circa 20 anni, a sfilare sono solo i militari, senza essere accompagnati da carri armati e missili. Per il presidente Vladimir Putin, il Giorno della Vittoria “oltre a essere un’occasione solenne, una giornata commemorativa e, come per ogni russo, una giornata di orgoglio con le lacrime agli occhi, è anche una giornata lavorativa”. Il leader del Cremlino sarà impegnato in un discorso in piazza, poi deporrà una corona di fiori alla Tomba del Milite Ignoto.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giorno della Vittoria, a Mosca la commemorazione della vittoria russa sulla Germania nazista

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Putin Delivers a Powerful Speech at Victory Day Parade in Moscow Marking WWII Anniversary | AC14

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