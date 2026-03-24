Fosse Ardeatine commemorazione a Roma La Russa | Crimine nazista che richiama tutti al dovere della memoria

A Roma si è svolta la cerimonia per l’82° anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, con la partecipazione del presidente della Repubblica e delle principali autorità dello Stato. Durante l’evento, sono stati ricordati i circa 335 uomini uccisi dai nazisti in risposta a un attentato partigiano. Il ministro della Difesa ha sottolineato l’importanza di preservare la memoria di quei fatti.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme alle alte cariche dello Stato, ha partecipato alla cerimonia commemorativa dell’82° anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine. Dopo la deposizione da parte del Capo dello Stato di una corona sulla lapide che ricorda i caduti del 24 marzo 1944, sono intervenuti il presidente Anfim, Francesco Albertelli, e Marco Trasciani, segretario generale dell’Anfim, che ha letto i nomi dei martiri. La commemorazione è proseguita con la preghiera cattolica recitata da monsignor Gian Franco Saba, Ordinario militare per l’Italia, e la preghiera ebraica officiata dal rav. Riccardo Di Segni, Rabbino capo della Comunità ebraica di Roma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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