Claudio Castriotta ricorda Aldo Moro e Peppino Impastato

Tra due giorni si ricorderanno due figure significative della storia italiana: Aldo Moro e Peppino Impastato. Claudio Castriotta ha commentato il loro ruolo e il modo in cui sono stati ricordati nel corso degli anni. La memoria di queste personalità, entrambe uccise per motivi politici e sociali, rimane al centro di diverse iniziative pubbliche e commemorazioni. La data del 9 maggio si collega alle commemorazioni ufficiali e alle riflessioni sul loro lascito.

Tra due giorni 9 di maggio mi ricorda – la ricorrenza di una giornata macchiata di tanto sangue; la pagina più nera del nostro Stato – un lutto grave – due uomini, coraggiosi del Sud; diversi tra loro . morti lo stesso giorno – vittime del terrorismo e delle stragi. Sono passati 48 anni da quando quel lontano maggio 1978, ma sempre più vicino nella memoria – Furono trovati morti Aldo Moro e Peppino Impastato. Il primo ucciso dai terroristi che volevano abbattere lo Stato e l’altro dalla mafia che si presentava come Stato potente alternativo. Di Aldo Moro, sono fissate nella memoria collettiva le immagini del corpo fatto ritrovare nel bagagliaio di una R4 rossa a pochi passi dalle sedi dei due partiti popolari italiani del dopoguerra, la DC e il PCI.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Claudio Castriotta ricorda Aldo Moro e Peppino Impastato Notizie correlate Forlimpopoli ricorda Peppino Impastato: una giornata tra memoria, impegno e cinemaIl 9 maggio 1978 la mafia tentava di mettere a tacere per sempre la voce di Peppino Impastato con una carica di tritolo sui binari della ferrovia. Luisa Impastato ospite di “Semi di legalità”: la vita di Peppino Impastato contro la mafiaThe Voice Generations, le pagelle: il primo bacio di Arisa (5), Hunt e Clementino mariachi (4), Bertè romantica?! (8) Luisa Impastato, presidente...