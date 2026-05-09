Giornate Fai giovani guide protagoniste | attestati e applausi al Monastero

Una mattina dedicata alle Giornate Fai, con giovani guide che hanno ricevuto attestati e sono state applaudite presso un antico Monastero. L’evento è stato caratterizzato da un clima di festa e riconoscimento, ma anche dalla riflessione sulla responsabilità di preservare il patrimonio culturale. Le giovani protagoniste hanno condotto i visitatori attraverso le sale storiche, contribuendo a rendere speciale questa giornata.

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Una mattinata che ha il tono della restituzione e della festa, ma anche quello — più profondo — della consapevolezza. Nel silenzio solenne del Monastero di San Placido Calonerò si è svolta oggi, sabato 9 maggio, la cerimonia di consegna degli attestati agli “Apprendisti ciceroni” delle scuole.🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Giornate Fai: cerimonia consegna attestati per gli “Apprendisti ciceroni” Studenti guide: le Giornate FAI aprono i tesori del NissenoLe Giornate FAI di Primavera tornano per la 34ª edizione nel cuore del Nisseno, trasformando Caltanissetta e Mussomeli in palcoscenici della memoria... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Applausi al Monastero: giovani guide, patrimonio raccontato e comunità in festa; Tra arte e solidarietà, a Covo i giovani diventano guide per raccontare il borgo dipinto; FAI Messina, centinaia di studenti riceveranno sabato 9 maggio l’attestato di Apprendista Cicerone. Comiso. Giornate Fai, riconoscimenti per gli studenti del CarducciComiso, 07 maggio 2026 - Giornate FAI di primavera. Gli studenti del Carducci hanno ricevuto un attestato come eccellenti Apprendisti Ciceroni. Essere ... radiortm.it Comiso, attestati agli studenti del Carducci per le Giornate FAIA Comiso 52 studenti del liceo Carducci ricevono un attestato per le Giornate FAI di Primavera al Castello Aragonese. quotidianodiragusa.it Zambro, veramente, mi fai tenerezza. Vorrei anche spiegarti ma fai troppa confusione e non leggi. Di solito mi piace coccolarmi un rompicoglioni stalker, me lo tengo come riempitivo delle mie giornate. Però è il turno di passare ad altri. Buona vita e un abbracc x.com Giornate della comunità: passato, presente e futuro - 2026 reddit