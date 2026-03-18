Le Giornate FAI di Primavera si svolgono oggi nel Nisseno, coinvolgendo studenti guide che accompagnano i visitatori tra i luoghi storici di Caltanissetta e Mussomeli. La 34ª edizione dell’evento permette di scoprire alcuni dei tesori culturali e architettonici della zona, con visite guidate organizzate durante tutto il giorno. La manifestazione vede la partecipazione di numerosi studenti e appassionati di storia locale.

Le Giornate FAI di Primavera tornano per la 34ª edizione nel cuore del Nisseno, trasformando Caltanissetta e Mussomeli in palcoscenici della memoria collettiva. Tra il 20 e il 22 marzo, studenti e volontari apriranno al pubblico tesori storici come Palazzo Moncada e il Castello Manfredonico, offrendo una lettura critica ma costruttiva del patrimonio siciliano. L’iniziativa non è un semplice evento turistico, ma un atto di riscoperta dell’identità locale che sfida gli stereotipi sulla regione. La delegazione di Caltanissetta, guidata da Giulia Carciotto, ha strutturato un itinerario che intreccia storia, arte e natura, coinvolgendo direttamente le scuole locali nella narrazione dei luoghi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Studenti guide: le Giornate FAI aprono i tesori del Nisseno

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