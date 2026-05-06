Giornate Fai | cerimonia consegna attestati per gli Apprendisti ciceroni

Sabato 9 maggio alle 10.30 si svolgerà presso il Monastero Benedettino di San Placido Calonerò a Messina la cerimonia di consegna degli attestati di “Apprendista cicerone”. L’evento segnerà la conclusione di un percorso formativo dedicato a chi ha completato il modulo di formazione per diventare guida turistica. Alla cerimonia parteciperanno i laureandi e alcuni rappresentanti dell’organizzazione responsabile del progetto.

Sabato 9 maggio alle 10.30, si terrà presso il Monastero Benedettino di San Placido Calonerò a Messina, la cerimonia di consegna degli attestati di “Apprendista cicerone”. Alla manifestazione, parteciperanno gli studenti che hanno preso parte alle Giornate FAI d’Autunno, delle Scuole 2025 e alle.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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