Escursioni nella natura | 40 percorsi organizzati e con guida con Trekking col treno 2026

Il 24 marzo 2026 a Bologna è stata annunciata la ripresa di Trekking col treno, un evento che propone 40 percorsi organizzati con guide, dedicati alle escursioni nella natura dell’Appennino. L’iniziativa si concentra sulla promozione della mobilità sostenibile attraverso l’utilizzo del treno come mezzo per raggiungere i punti di partenza delle escursioni.

Bologna, 24 marzo 2026 – Torna Trekking col treno, l'iniziativa che unisce la mobilità sostenibile alla scoperta dell'Appennino. La trentacinquesima edizione propone un ricco calendario di 40 escursioni a piedi, raggiungibili in treno o in bus, con partenza sabato 28 marzo e chiusura domenica 29 novembre. Il progetto è coordinato da Territorio turistico Bologna-Modena e dal Cai sezione di Bologna. I partner che supportano l'iniziativa sono Trenitalia Tper, Tper, Bologna Welcome e Apt Servizi. Sagre migliori, dallo scalogno al tartufo. “Custodiscono le tradizioni dell’Emilia-Romagna” Il programma delle camminate: percorsi per tutti i gusti. Il programma offre un'ampia varietà di paesaggi e percorsi storici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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