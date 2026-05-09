Giornata vittime terrorismo Mattarella esce dal Senato

Il presidente della Repubblica ha lasciato il Senato dopo aver partecipato alla cerimonia in occasione del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale, nonché delle stragi di tale matrice. La visita si è svolta nel contesto delle commemorazioni ufficiali, con la presenza di rappresentanti istituzionali e familiari delle vittime. La giornata è stata dedicata alla memoria degli individui coinvolti in atti terroristici di varia provenienza.

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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esce dal Senato, dove ha partecipato alla celebrazione del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice. La giornata è stata istituita nell’anniversario dell’uccisione di Aldo Moro per mano delle Brigate Rosse. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giornata vittime terrorismo, Mattarella esce dal Senato ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Giornata vittime terrorismo, Mattarella arriva in SenatoIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato in Senato in occasione del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo,... Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo, Mattarella in Senato per le celebrazioniAl Senato è iniziata con l’inno di Mameli cantato dal coro degli studenti del Liceo Statale ‘Alessandro Manzoni’ di Latina la celebrazione del Giorno... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giornata delle vittime del terrorismo e delle stragi. Celebrazioni in Senato; Rai per il Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo; Ustica, la memoria delle stragi non si archivia; 9 Maggio, la memoria della Repubblica e la sfida di difendere la democrazia. Giornata vittime terrorismo, Mattarella esce dal SenatoIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella esce dal Senato, dove ha partecipato alla celebrazione del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del ... lapresse.it Giornata delle vittime del terrorismo e delle stragi. Celebrazioni in SenatoPresente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fu istituita nel 2007. Il 9 maggio del 1978 il ritrovamento del corpo di Aldo Moro ucciso dalla Br ... rainews.it 9 maggio – Giornata in memoria delle vittime del terrorismo Ricordiamo chi ha perso la vita per mano della violenza. La loro memoria richiama il valore di pace, libertà e sicurezza. Non dimentichiamo. Impegniamoci per un mondo senza violenza. #VittimeDelT x.com Il 29 maggio sarà ora un giorno di commemorazione per le vittime dell'Heysel reddit