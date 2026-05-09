Giornata vittime terrorismo Mattarella arriva in Senato

Da lapresse.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica si è recato in Senato in occasione del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo, sia interno che internazionale, e delle stragi di questo tipo. La visita si è svolta nel rispetto delle cerimonie ufficiali previste per questa ricorrenza. La giornata è dedicata alla commemorazione delle persone colpite da eventi legati al terrorismo di diversa origine.

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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato in Senato in occasione del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice. La giornata istituita nell’anniversario dell’uccisione di Aldo Moro per mano delle Brigate Rosse. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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Mattarella arriva in Senato per la cerimonia in memoria delle vittime del terrorismo

Video Mattarella arriva in Senato per la cerimonia in memoria delle vittime del terrorismo

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