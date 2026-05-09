Giornata vittime terrorismo Mattarella arriva in Senato

Il presidente della Repubblica si è recato in Senato in occasione del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo, sia interno che internazionale, e delle stragi di questo tipo. La visita si è svolta nel rispetto delle cerimonie ufficiali previste per questa ricorrenza. La giornata è dedicata alla commemorazione delle persone colpite da eventi legati al terrorismo di diversa origine.

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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato in Senato in occasione del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice. La giornata istituita nell’anniversario dell’uccisione di Aldo Moro per mano delle Brigate Rosse. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giornata vittime terrorismo, Mattarella arriva in Senato ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Mattarella arriva in Senato per la cerimonia in memoria delle vittime del terrorismo Notizie correlate A Pisa celebrata la Giornata della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragiNella mattinata di venerdì 8 maggio, sul viale delle Piagge, davanti al monumento commemorativo realizzato dall'artista Dolfo, il Comune di Pisa ha... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giornata delle vittime del terrorismo e delle stragi. Celebrazioni in Senato; Rai per il Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo; Ustica, la memoria delle stragi non si archivia; 9 Maggio, la memoria della Repubblica e la sfida di difendere la democrazia. Giornata delle vittime del terrorismo e delle stragi. Celebrazioni in SenatoPresente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fu istituita nel 2007. Il 9 maggio del 1978 il ritrovamento del corpo di Aldo Moro ucciso dalla Br ... rainews.it Al via al Senato la cerimonia per le vittime del terrorismoHa preso il via, nell'aula del Senato, la cerimonia del giorno della memoria delle vittime del terrorismo. A fare gli onori di casa, il presidente del Senato, Ignazio La Russa che ha accolto il ... ansa.it "Oggi, nella giornata in cui il Paese si raccoglie nel ricordo delle #vittime del terrorismo, rendiamo omaggio all’On. #AldoMoro, barbaramente ucciso 48 anni fa dalle Brigate Rosse. Statista e, prima ancora, Uomo delle Istituzioni: una figura la cui eccezionale st x.com Il 29 maggio sarà ora un giorno di commemorazione per le vittime dell'Heysel reddit