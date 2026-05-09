Il 9 maggio si tiene la Giornata Nazionale delle Mamme dei Cani, un evento dedicato a riconoscere il ruolo delle madri cani nel prendersi cura dei loro cuccioli. Questa giornata viene celebrata da chi considera il proprio animale domestico parte integrante della famiglia e si impegna a valorizzare il legame tra mamma e cucciolo. La ricorrenza sottolinea l’affetto e la fiducia che si instaurano tra i cani e i loro proprietari.

Oggi, 9 maggio, si celebra la Giornata Nazionale delle Mamme dei Cani, una ricorrenza sempre più amata da chi considera il proprio amico a quattro zampe un vero membro della famiglia. Questa giornata cade ogni anno il secondo sabato di maggio e il giorno prima della Festa della Mamma, perché è un giorno dedicato a festeggiare il legame speciale tra le donne ei loro "figli pelosi" e nasce per rendere omaggio a tutte quelle persone che, con affetto, pazienza e dedizione, si prendono cura dei loro amici a quattro zampe ogni giorno. Negli ultimi anni il legame tra esseri umani e animali domestici è diventato sempre più forte: passeggiate, viaggi, compleanni condivisi e perfino profili social dedicati ai propri cani raccontano una relazione che va ben oltre la semplice compagnia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giornata Nazionale delle Mamme dei Cani: una festa per celebrare un legame fatto di fiducia, presenza e amore incondizionato

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