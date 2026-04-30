In Brianza una pizza speciale per celebrare la Festa dei lavoratori

A Monza, in occasione della Festa del Primo Maggio, è stata preparata una pizza particolare dedicata ai lavoratori. L’iniziativa ha coinvolto un locale della zona, che ha deciso di creare un piatto speciale per questa giornata. La pizza è stata pensata per celebrare un settore di lavoratori spesso poco riconosciuto e sostenuto. L’evento si è svolto senza particolari polemiche o contestazioni pubbliche.

A Monza una pizza speciale per celebrare la Festa del Primo Maggio. Una pizza dedicata ai lavoratori, ma soprattutto a quei lavoratori speciali sui quali in pochi avevano creduto. Sarà sfornata da PizzAut la pizza dedicata ai lavoratori. Una pizza fatta con pomodoro, fiordilatte, polpettine.🔗 Leggi su Monzatoday.it Non ci siamo ancora ripresi Il nostro grazie dalla Festa del Supplì Notizie correlate In Brianza una mostra speciale per celebrare Carlo AcutisUna mostra speciale in Brianza per celebrare Carlo Acutis, il 15enne morto all'ospedale San Gerardo e diventato santo. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Frankie hi-nrg improvvisa un rap da PizzaAut ed è già festa virale; Monza capitale del food design: in autunno arriva il progetto Off; Omicidio Gabriele Vaccaro, arrestato un 16enne: ha ucciso per una pizza. Denunciati gli amici; Festa dell’Europa & International Street Food 2026 a Limbiate: festival del cibo di strada. Una nuova era per la pizza in Brianza: la grande novità del 2026A Mezzago il Ristorante Da Tondo rilancia la pizza con impasti 48h, forno a legna e prodotti DOP alle porte di Monza. monza-news.it I mobili di lusso della Brianza finiscono nelle case di presidenti, magnati e uomini potenti di tutto il globo. Chi c'è al timone del marchio in Brianza - facebook.com facebook