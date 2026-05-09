Giornata dell' Europa coreografia aerea a Villa Borghese Ecco quando e dove godersi lo spettacolo

Per la Giornata dell'Europa, si terrà oggi a Villa Borghese uno spettacolo di coreografia aerea. L'evento si svolge nella serata di sabato 9 maggio e prevede uno show che attirerà sicuramente l’attenzione di chi si troverà sul posto. La manifestazione prosegue con diversi appuntamenti nel parco, offrendo la possibilità di partecipare a iniziative legate alla celebrazione europea.

Gli appuntamenti a Villa Borghese per la Giornata dell'Europa non sono finiti. Nella serata di oggi, sabato 9 maggio, è previsto un grande show che farà restare in tanti col naso all'insù. Show aereo a Villa BorgheseIl cielo sopra Villa Borghese, infatti, si colorerà dei simboli dell'Unione.🔗 Leggi su Romatoday.it

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