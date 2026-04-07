Lo spettacolo del glicine di Villa Bardini | quando fiorisce e qual è il periodo migliore per ammirarlo

Ogni primavera, il glicine in fiore trasforma i giardini e le aree all'aperto in un tripudio di colori e profumi. In una villa storica della città, il periodo di massimo splendore si verifica solitamente tra la fine di aprile e i primi di maggio, quando i fiori si aprono in lunghe cascate di tonalità viola e lilla. Questa fioritura richiama visitatori e appassionati di botanica, attirando l'attenzione sull'importanza della cura e della conservazione delle piante.

Firenze, 7 aprile 2026 – Ogni primavera il glicine regala uno degli spettacoli naturali più suggestivi, trasformando pergolati e giardini in cascate di fiori profumati. E il pergolato del Giardino di Villa Bardini, affacciato su uno dei panorami più suggestivi di Firenze, ne è un esempio perfetto. Il glicine, una pianta rampicante originaria dell’Asia orientale, è amato per i suoi grappoli di fiori penduli, che possono variare dal bianco al viola intenso. Quasi estate ma non dura: arriva ribaltone, ecco quando cambia tutto Grande è l’ attesa per il momento della fioritura, che attira tutti gli anni visitatori da ogni parte del mondo, pronti a scattare una foto avvolti dai meravigliosi colori violacei della pianta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo spettacolo del glicine di Villa Bardini: quando fiorisce e qual è il periodo migliore per ammirarlo Villa Bardini ospita la fioritura del glicine: orari, date e prezzi per visitare il giardino di FirenzeTutto è pronto per la fioritura del glicine a Villa Bardini a Firenze, uno dei giardini più belli d'Italia. Fiorisce il glicine storico di 150 anni alla Palazzina Copperi Soria di TorinoNel cuore del quartiere di Borgo Crimea a Torino si trova un luogo davvero particolare, meta di tanti turisti: Palazzina Copperi Soria, famosa per la... Argomenti più discussi: Fiorisce il glicine storico di 150 anni alla Palazzina Copperi Soria di Torino; Firenze al museo Bardini la performance immersiva Exhibition; Visitare l' isola Bisentina | date prezzi e come prenotare per il 2026. Villa Bardini ospita la fioritura del glicine: orari, date e prezzi per visitare il giardino di FirenzeTutto è pronto per la fioritura del glicine a Villa Bardini a Firenze, uno dei giardini più belli d’Italia. Il picco si avrà tra qualche settimana. Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it ... fanpage.it Firenze, a Villa Bardini torna “La Città dei Giovani Lettori”: 7 giorni dedicati ai libri per ragazzi dall’8 al 10 aprile e dal 15 al 18 aprile. Tantissimi eventi, laboratori, spettacoli e talk con ospiti internazionali bit.ly/lacittadeigiov… x.com Prendi nota delle iniziative in programma ad aprile. Ecco la nostra agenda con le call aperte, le iniziative della "Fondazione per te", le conferenze di Fondazione Biblioteche. Non perdere gli ultimi giorni della mostra Oceani a Villa Bardini. Scopri di più su f - facebook.com facebook