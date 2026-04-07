Lo spettacolo del glicine di Villa Bardini | quando fiorisce e qual è il periodo migliore per ammirarlo

Da lanazione.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni primavera, il glicine in fiore trasforma i giardini e le aree all'aperto in un tripudio di colori e profumi. In una villa storica della città, il periodo di massimo splendore si verifica solitamente tra la fine di aprile e i primi di maggio, quando i fiori si aprono in lunghe cascate di tonalità viola e lilla. Questa fioritura richiama visitatori e appassionati di botanica, attirando l'attenzione sull'importanza della cura e della conservazione delle piante.

Firenze, 7 aprile 2026 – Ogni primavera il glicine regala uno degli spettacoli naturali più suggestivi, trasformando pergolati e giardini in cascate di fiori profumati. E il pergolato del Giardino di Villa Bardini, affacciato su uno dei panorami più suggestivi di Firenze, ne è un esempio perfetto. Il glicine, una pianta rampicante originaria dell’Asia orientale, è amato per i suoi grappoli di fiori penduli, che possono variare dal bianco al viola intenso. Quasi estate ma non dura: arriva ribaltone, ecco quando cambia tutto Grande è l’ attesa per il momento della fioritura, che attira tutti gli anni visitatori da ogni parte del mondo, pronti a scattare una foto avvolti dai meravigliosi colori violacei della pianta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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