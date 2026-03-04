Fiesole celebra la Giornata Internazionale della Donna con lo spettacolo Madri d’Europa e la consegna di una stampa d’arte

Fiesole ha organizzato uno spettacolo intitolato “Madri d’Europa” e ha consegnato una stampa d’arte in occasione dell’8 marzo, la Giornata Internazionale della Donna. L’evento si svolge nel centro storico e coinvolge diverse figure locali e ospiti. La giornata mira a mettere in luce il contributo delle donne attraverso momenti di intrattenimento e riconoscimento pubblico.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna che si celebra l'8 marzo, il Comune di Fiesole promuove un momento di riflessione e celebrazione dedicato al ruolo delle donne nella storia e nella società contemporanea. Sabato 7 marzo, alle ore 17.00, presso la Sala del Basolato in Piazza Mino 26, si terrà lo spettacolo "Madri d'Europa" con Alessandra Evangelisti, accompagnata dalle musiche eseguite da Serena Sansoni. L'opera scelta per il 2026 è l'immagine dal titolo "Sotto una paglia blu" (2011) di Olimpia Hruska, rielaborazione dell'immagine originale "Model Norka" di Alberto Korda, icona fotografica di grande forza espressiva. L'iniziativa rappresenta un'occasione per condividere cultura, memoria e sensibilità artistica, celebrando insieme il valore, la forza e la dignità delle donne.