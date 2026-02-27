Referendum il fronte del Sì all’attacco dell’Anm | propaganda nel Tribunale di Reggio Calabria

A Reggio Calabria, nel tribunale, sono stati affissi diversi cartelloni a sostegno del No al referendum sulla giustizia. Questa mossa ha suscitato l’indignazione del fronte che sostiene il Sì, che ha accusato di propaganda politica all’interno dell’edificio giudiziario. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla presenza di manifesti politici in un’area istituzionale, generando discussioni tra gli addetti ai lavori e gli osservatori.

(Adnkronos) – La battaglia tra Sì e No al referendum sulla giustizia entra anche in tribunale. A Reggio Calabria sono spuntati diversi cartelloni a favore del No, scatenando l'indignazione del fronte opposto. "Annettere il tribunale di Reggio Calabria e trasformarlo come fanno gli scalmanati che occupano gli edifici pubblici con cartelli intrisi di falsità sul referendum è un fatto gravissimo", hanno dichiarato i sostenitori del Sì. Il Tribunale di Reggio Calabria si è schierato ospitando nei propri spazi cartelloni che invitano a votare No. Un fatto grave: pur di difendere le proprie ragioni, si finisce per trasformare un luogo che dovrebbe essere di tutti in uno spazio che calpesta pluralismo.