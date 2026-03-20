GESESA guida il dialogo con gli studenti sanniti in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, che si celebra domenica 22 marzo, GESESA ha organizzato un incontro con gli studenti delle scuole superiori di Benevento per discutere di tematiche legate all’acqua e alla sua gestione. L’iniziativa ha coinvolto rappresentanti dell’azienda e studenti, favorendo un momento di confronto diretto e informativo. L’evento si è svolto nella città di Benevento, coinvolgendo diverse classi.

Tempo di lettura: 3 minuti In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, che si celebra domenica 22 marzo, GESESA ha promosso un importante momento di confronto con gli studenti degli istituti superiori della città di Benevento. Termina con questa giornata la settimana dedicata all’Acqua. Dal 16 al 19 marzo, GESESA ha visitato 9 Istituti comprensivi della città di Benevento e della provincia sannita, per complessivi 20 plessi, per illustrare agli oltre 1500 studenti incontrati il percorso che questa preziosa risorsa compie per giugnere nelle loro case e, per poi, essere restituita all’ambiente come da esso è stata prelevata. L’incontro di... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - GESESA guida il dialogo con gli studenti sanniti in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua Articoli correlati In occasione della giornata mondiale dell’acqua, torna ad Arezzo la “corsa dell’acqua”Arezzo, 12 marzo 2026 – È tutto pronto per la quarta edizione della Corsa dell’Acqua, l’evento sportivo organizzato da Nuove Acque e patrocinato da...