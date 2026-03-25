Guzzanti | l’addio all’anima del giornalismo italiano

Paolo Guzzanti ha pubblicato un nuovo libro che analizza un secolo di storia italiana, concentrandosi sul ruolo di figure importanti nel giornalismo e nella politica. Il testo traccia un percorso attraverso eventi e cambiamenti che hanno segnato il panorama nazionale, evidenziando il progresso e le trasformazioni di questi settori nel corso degli anni. La pubblicazione si inserisce in un momento di riflessione sul passato e sull’evoluzione del giornalismo nel paese.

Paolo Guzzanti torna in libreria con una nuova opera che ripercorre un secolo di storia italiana attraverso il declino dei grandi nomi del giornalismo e della politica. Il libro, intitolato Figli del secolo, nasce da un dialogo serrato tra l’autore e De Benedetti, analizzando la trasformazione di dopo l’era Scalfari. L’opera non è solo una cronaca personale ma un ritratto amaro di un’Italia che sta scomparendo, dove la perdita dell’anima di un quotidiano segna la fine di un’epoca intera. Le parole di Guzzanti delineano un culturale in crisi, dominato da influenze estere e dalla scomparsa delle identità storiche nazionali. L’addio all’identità: quando un giornale perde la sua anima. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guzzanti: l’addio all’anima del giornalismo italiano Articoli correlati Giovanna Casadio, addio alla storica firma del giornalismo italianoCordoglio bipartisan dal mondo politico per la perdita della cronista parlamentare. Lutto nel giornalismo italiano, addio a una voce appassionataÈ morta in nottata, dopo una malattia fulminante, la stimata giornalista dell’Ansa e da molti anni colonna della redazione sportiva, dove ricopriva...