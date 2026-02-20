Addio a Paola Biondi città in lutto Era l’anima dell’associazionismo

Paola Biondi, nota attivista e figura chiave nel mondo del volontariato, è scomparsa a causa di una grave malattia. La sua morte, avvenuta all’ospedale di Arezzo tra mercoledì e giovedì, ha colpito profondamente la comunità locale. Biondi aveva dedicato la vita ad aiutare gli altri, coordinando numerosi progetti sociali e attività associative. La sua determinazione e il suo spirito rimarranno impressi nei ricordi di chi l’ha conosciuta e stimata. La città piange la perdita di una persona così impegnata nel servizio.

Ha lottato fino all'ultimo istante con la determinazione e il carattere che l'avevano accompagnata in vita, ma nella notte fra mercoledì e ieri, all'ospedale di Arezzo, se n'è andata per sempre. È morta Paola Biondi, figura di primo piano di quell'associazionismo di Sansepolcro votato alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali. Aveva brillantemente compiuto 83 anni in dicembre e un crudele scherzo del destino ha voluto che il suo calvario iniziasse il 6 gennaio, proprio al termine dell'evento da lei ideato, "La Venuta dei Magi", quando iniziò ad accusare i primi malori. Originaria di Selci Lama, nel vicino Comune umbro di San Giustino, si era trasferita ancora giovanissima al Borgo, dove nella vita professionale era stata impiegata dello stabilimento Buitoni e in seguito cuoca nella mensa della scuola materna di San Lazzaro.