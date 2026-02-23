Otello di William Shakespeare con Giorgio Pasotti

Giorgio Pasotti interpreta Iago in “Otello” di William Shakespeare, rappresentato dal 27 febbraio al 1° marzo al Teatro Duse di Bologna. La scelta di portare in scena questo classico teatrale nasce dalla volontà di rivisitare il dramma in modo più diretto e coinvolgente. La produzione vede anche Giacomo Giorgio nel ruolo di Otello, creando un cast di grande richiamo. La rappresentazione si preannuncia intensa e ricca di emozioni.

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga Al centro della tragedia, Otello, incapace di gestire le emozioni, capitano coraggioso e leale, ma marito insicuro che uccide la moglie Desdemona e poi mette fine alla sua stessa vita, per gelosia e per possesso, “come i lui di oggi e come i lui di domani, se non si educano le nuove generazioni”. Da qui, infatti, l’urgenza dello spettacolo. Giorgio Pasotti si interroga sulla forza di un grande classico come il testo shakespeariano, capace di parlare alle giovani coscienze, di insegnare attraverso la morale, di mostrare senza mediazioni tecnologiche il dolore e lo sgomento per la vita non rispettata. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Giorgio Pasotti torna ad Agrigento: dirige e interpreta l'antagonista nella sua "visione" di OtelloGiorgio Pasotti torna ad Agrigento per dirigere e interpretare l'antagonista nell'interpretazione di Otello, offrendo un’interpretazione personale dell’opera.

La sfilata delle Ferrari, Giorgio Pasotti in versione Otello e templi gratis: cosa fare nel weekendQuesto fine settimana a fine gennaio si anima con una serie di eventi per tutti i gusti.

Othello story summary in garo || The tragedy of Othello by Shakespeare

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Ancona, al teatro delle Muse in scena l'Otello di Giorgio Pasotti; Shakespeare fa il pieno alle Muse con Otello. Sul palco fino a domenica nella rilettura di Dacia Maraini; Dal 18 al 22 febbraio al Teatro delle Muse di Ancona Giorgio Pasotti porta in scena Otello di William Shakespeare con la drammaturgia di Dacia Maraini; Teatro Otello, l’amore e la violenza di genere.

Al Duse di Bologna ‘Otello’ con Giorgio Pasotti e Giacomo GiorgioDal 27 febbraio al 1° marzo va in scena al Teatro Duse di Bologna (ore 21, domenica ore 16) ‘Otello’ di William Shakespeare con Giorgio Pasotti alla regia e nel ruolo di Iago e Giacomo Giorgio in quel ... sassuolo2000.it

Otello: tutto esaurito al Teatro Fonderia Leopolda per la tragedia di William ShakespeareFollonica (Grosseto). Giorgio Pasotti alla direzione e attore protagonista nel ruolo di Jago di insieme a Giacomo Giorgio nei panni di Otello con Dacia Maraini autrice della drammaturgia: tre nomi imp ... grossetonotizie.com

Teatro Biondo Palermo, 21 febbraio 2026 In occasione dello spettacolo "Riccardo III" di William Shakespeare, abbiamo incontrato la cinica Donatella di "Romanzo criminale - La serie", ovvero Giovanna Di Rauso. - facebook.com facebook

#LImponderabileFragilitàDellEsistenza La colpa è così piena d’ingenua gelosia che si versa da sola per timore d’essere versata William Shakespeare #SensiDiColpa #SalaLettura #NoiSiamoIlDestino @DonatoMarinelli @Dida_ti @DavLucia @Rosann x.com