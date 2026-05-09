Dal 23 maggio al 27 settembre, il Museo Civico Archeologico “Michele Petrone” a Vieste presenta una mostra dedicata a Giorgio de Chirico, uno dei principali esponenti della pittura metafisica. L’esposizione comprende circa cinquanta opere provenienti dalla Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare il ritorno alle radici mediterranee del maestro attraverso le sue creazioni.

Dal 23 maggio al 27 settembre il Museo Civico Archeologico “Michele Petrone” ospita circa cinquanta opere provenienti dalla Fondazione Giorgio e Isa de Chirico. Vieste si prepara ad accogliere una nuova grande mostra: Giorgio de Chirico. Ritorno al Mediterraneo, che dal 23 maggio al 27 settembre 2026 presenterà circa cinquanta opere tra quadri a olio, acquarelli e disegni di uno dei massimi artisti del Novecento. Il progetto espositivo propone un percorso dedicato agli ultimi decenni della produzione del grande maestro della Metafisica, mettendo al centro il rapporto tra la sua pittura e l’immaginario mediterraneo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Giorgio de Chirico. Ritorno al Mediterraneo: a Vieste una grande mostra sul Maestro della Metafisica

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