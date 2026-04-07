È scomparso a Milano all’età di 81 anni Paolo Baldacci, storico dell’arte noto per il suo approfondimento sulla pittura metafisica italiana e per le sue ricerche su Giorgio de Chirico e il Futurismo. Considerato uno dei massimi esperti in questi settori, Baldacci ha dedicato gran parte della sua carriera allo studio e alla tutela di queste correnti artistiche. La sua morte rappresenta una perdita significativa nel campo degli studi artistici italiani.

Lo storico dell’arte Paolo Baldacci, tra i maggiori studiosi della pittura metafisica italiana, tra i più grandi esperti di Giorgio de Chirico e del Futurismo, è morto a Milano all’età di 81 anni. Nato a Carate Brianza il 22 giugno 1944, ha fatto studi classici ed è stato docente universitario di storia antica nelle università di Genova e di Milano. Dalla fine degli anni Settanta si è dedicato allo studio dell’arte moderna italiana pubblicando saggi, tra gli altri, sul Futurismo, Giacomo Balla, Mario Sironi, Alberto Savinio, Arturo Martini. Nel 1990 ha lasciato l’insegnamento per occuparsi solo di storia dell’arte, in modo particolare della pittura metafisica e del Futurismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Addio a Baldacci, storico dell’arte metafisica e di Giorgio de Chirico

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È morto Paolo Baldacci: Milano piange il luminare della Metafisica e di De ChiricoIl mondo della cultura milanese e internazionale perde una delle sue voci più autorevoli e profonde.

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Giorgio de Chirico. (1888-1978) ~~ Interno metafisico con testa di Mercurio, 1969 Olio su tela, 80 x 60cm. Roma, Fondazione Giorgio e Isa de Chirico inv. - facebook.com facebook

#fotodelgiorno: Giorgio De Chirico fotografato da Irving Penn x.com