Giorgino cane da compagnia della Meloni feroce insulto del Fatto Quotidiano a chi fa giornalismo e ascolti senza bava alla bocca

Un articolo pubblicato dal “Fatto Quotidiano” ha suscitato molte polemiche per aver definito un noto conduttore televisivo come “il cane da compagnia della Meloni”. La frase, considerata offensiva da alcuni, ha generato reazioni da parte di chi critica il linguaggio adottato in ambito giornalistico. La pubblicazione si inserisce in un dibattito più ampio sulle modalità e i toni usati nei commenti sui personaggi pubblici e sui giornalisti stessi.

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