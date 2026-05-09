Giorgino cane da compagnia della Meloni feroce insulto del Fatto Quotidiano a chi fa giornalismo e ascolti senza bava alla bocca

Da secoloditalia.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un articolo pubblicato dal “Fatto Quotidiano” ha suscitato molte polemiche per aver definito un noto conduttore televisivo come “il cane da compagnia della Meloni”. La frase, considerata offensiva da alcuni, ha generato reazioni da parte di chi critica il linguaggio adottato in ambito giornalistico. La pubblicazione si inserisce in un dibattito più ampio sulle modalità e i toni usati nei commenti sui personaggi pubblici e sui giornalisti stessi.

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«Giorgino sembra il cane da compagnia di Meloni»: basterebbe il titolo, intriso di quel livore tipico di chi scambia il giornalismo con il fango, per qualificare lo spessore dell’ennesimo attacco scomposto firmato dal Fatto Quotidiano. Definire un professionista stimato come un “lapdog” non è critica, è bullismo editoriale che tradisce il nervosismo di una sinistra ormai incapace di distinguere l’educazione dalla sottomissione. Quando il dibattitto svilisce sotto l’egida dell’attacco virulento spacciato per disamina “in punta di penna” formale e di “velata” critica in stile corsivato – salvo veementi riferimenti e paragoni o citazioni...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

giorgino cane da compagnia della meloni feroce insulto del fatto quotidiano a chi fa giornalismo e ascolti senza bava alla bocca
© Secoloditalia.it - “Giorgino cane da compagnia della Meloni”, feroce insulto del “Fatto Quotidiano” a chi fa giornalismo (e ascolti) senza bava alla bocca
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