Durante un evento a Bergamo, un rappresentante del governo ha parlato delle tensioni e delle crisi mondiali, sottolineando l’importanza di apprendere dagli eventi passati. In un'altra occasione, durante il giuramento di nuovi ufficiali della Guardia di Finanza, ha ribadito che le sfide internazionali richiedono attenzione alle lezioni della storia per affrontare i problemi futuri del paese. Entrambi gli interventi hanno affrontato temi legati alla sicurezza e alle difficoltà globali.

Giorgetti al Giuramento della Guardia di Finanza: “Sfide globali e lezioni della storia per il futuro del Paese”. In un clima di solennità e riflessione, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, è intervenuto oggi a Bergamo in occasione della cerimonia per il Giuramento degli Allievi ufficiali dell’Accademia della Guardia di Finanza. Il titolare del MEF ha tracciato un’analisi profonda e lucida del momento storico attuale, definendolo come un’epoca di complessità senza precedenti che richiede una solida consapevolezza storica e istituzionale. Un’epoca di complessità: le sfide del presente. Secondo il Ministro Giorgetti, il contesto internazionale è oggi caratterizzato da una sovrapposizione di fattori critici che mettono a dura prova la tenuta dei singoli Stati.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Giorgetti a Bergamo: “Crisi e tensioni globali, impariamo dalla storia”

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