Dalla Via della seta alle tensioni globali | la Cina e i nuovi commerci

La Cina sta rinnovando la sua presenza nel commercio mondiale, passando dalla Via della Seta a nuove strategie di espansione. In un’intervista, Filippo Fasulo, co-direttore del Centro di geoeconomia dell’Ispi, analizza come Pechino stia attuando una politica di rafforzamento economico e di influenza globale. La discussione si concentra sulle mosse del governo cinese e sui cambiamenti nelle dinamiche commerciali internazionali.

Intervista a Filippo Fasulo, co-direttore del Centro di geoeconomia dell’Ispi, sulla strategia globale di Pechino. Il centro dei commerci globali è la Cina. Pechino, da sola, vale il 12-13% del commercio globale. La sua vicinanza ad attori strategici come Russia, India, Giappone, Corea del Sud e Indonesia rende l’area dell’Estremo Oriente una delle parti del mondo dove i movimenti di beni su larga scala sono più concentrati e più frequenti. Ma anche la potenza cinese deve affrontare delle sfide commerciali e logistiche. La Nuova via della seta sta cambiando volto e in molti la considerano un fallimento. Le tensioni con i Paesi vicini, a partire da Taiwan, rischiano di frenare lo sviluppo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

