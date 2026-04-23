Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di finanza pubblica per il 2026, che analizza i risultati raggiunti nel 2025 in relazione al piano di bilancio di medio termine 2025-2029. Secondo le prime dichiarazioni, la situazione dei conti pubblici si sarebbe mantenuta stabile grazie a una gestione efficace delle risorse, limitando gli effetti della crisi internazionale. Inoltre, un rappresentante ha assicurato che il Paese uscirà dalla procedura europea entro il 2027.

Il Documento di finanza pubblica (Dfp) 2026 è stato approvato dal Consiglio dei ministri ed è principalmente incentrato sulla rendicontazione dei progressi compiuti nel corso del 2025 nell'attuazione del piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. Le previsioni relative al prodotto interno lordo (Pil) reale, si legge nella nota diramata al termine della seduta, “indicano per il 2026 una crescita dello 0,6 per cento, inferiore rispetto a quella indicata nel documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp) dello scorso ottobre (pari allo 0,7 per cento)”. Nell’introduzione del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti si legge che "il contagio” dello choc causato dal conflitto in Medio Oriente “è per il momento limitato agli indicatori finanziari e di percezione e non si è ancora propagato all'economia reale”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "I conti in salute hanno limitato l’impatto della crisi globale". E Giorgetti assicura: "Fuori dalla procedura nel 2027"

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