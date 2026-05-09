Giocoquando l' affondo di Mattesini | Inutili complicazioni burocratiche da parte del Comune

Donella Mattesini, candidata al consiglio comunale di Arezzo con il Partito Democratico, ha commentato criticamente le procedure burocratiche del Comune riguardo a un progetto locale. Nel suo intervento, ha definito le complicazioni amministrative come inutili e ha espresso il suo disappunto nei confronti delle difficoltà incontrate. La sua posizione si inserisce nel dibattito pubblico sul funzionamento delle pratiche amministrative e sulla gestione delle autorizzazioni comunali.

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