Giocoquando l' affondo di Mattesini | Inutili complicazioni burocratiche da parte del Comune
Donella Mattesini, candidata al consiglio comunale di Arezzo con il Partito Democratico, ha commentato criticamente le procedure burocratiche del Comune riguardo a un progetto locale. Nel suo intervento, ha definito le complicazioni amministrative come inutili e ha espresso il suo disappunto nei confronti delle difficoltà incontrate. La sua posizione si inserisce nel dibattito pubblico sul funzionamento delle pratiche amministrative e sulla gestione delle autorizzazioni comunali.
Riceviamo e pubblichiamo da Donella Mattesini, candidata al consiglio comunale di Arezzo con il Pd. "Trulli trulli, chi li ha fatti li trastulli. E’ questo un modo di dire che rappresenta benissimo l’idea e la pratica dell’ultima perla della amministrazione comunale di Arezzo, ossia il.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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