Problema sicurezza l' affondo di Fratelli d' Italia | Le ultime aggressioni fuori dalle scuole dimostrano che gli school tutor sono inutili
Fratelli d’Italia critica la gestione della sicurezza scolastica dopo le recenti aggressioni fuori dalle scuole. Secondo il partito, i recenti episodi di violenza dimostrano che gli school tutor non funzionano e non riescono a tutelare gli studenti. La causa di questa situazione, secondo il movimento, risiede nelle scelte dell’assessore Camporota, che avrebbe fallito nel garantire un ambiente sicuro. Gli episodi si sono verificati in un momento in cui aumentano le preoccupazioni sul controllo delle aree esterne agli istituti. La questione resta al centro del dibattito politico locale.
Il capogruppo Negrini: "Fallimentare la strategia dell'assessora Camporota. Basta soluzioni 'leggere', serve la polizia locale" "Gli ultimi episodi di violenza avvenuti all'esterno degli istituti scolastici rappresentano la lampante certificazione del fallimento della strategia portata avanti dall'assessore Camporota, e confermano la totale inutilità degli school tutor". A intervenire, con un affondo diretto, è il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale, Luca Negrini, a seguito dell'ennesimo episodio di violenza verificatosi nei pressi delle scuole e che, nella giornata di ieri, ha visto coinvolti sei ragazzi.
School tutor a Modena, via al progetto per sorvegliare l'entrata e l'uscita dalle scuole contro risse e aggressioni. A Modena, il progetto School Tutor mira a garantire maggiore sicurezza agli studenti durante entrata e uscita dalle scuole.
Metaldeterctor? Meglio gli school tutor davanti alle scuole per prevenire le risse A partire dal 26 gennaio a Modena, saranno presenti davanti alle scuole degli operatori chiamati
