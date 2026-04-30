Ancona il Tar dà ragione alle due mamme lgbt | Un errore l’esclusione dal nido da parte del Comune

Il Tribunale amministrativo regionale delle Marche ha deciso di annullare l’esclusione di un bambino dal nido comunale di Ancona. La decisione si basa sul fatto che il Comune non avrebbe dovuto trascurare la situazione lavorativa della madre non biologica, che fa parte di una coppia di donne unite civilmente. La sentenza riconosce che questa esclusione è stata ingiustificata e non corretta secondo le norme vigenti.

Il Tar delle Marche ha annullato l’esclusione dal nido comunale di un bambino di Ancona, figlio di una coppia di donne unite civilmente, stabilendo che il Comune non avrebbe dovuto ignorare la posizione lavorativa della madre non biologica. Il caso nasce nel 2024, quando l’amministrazione nega al piccolo il punteggio necessario per l’ammissione, nonostante alla sorella primogenita, solo due anni prima, fosse stato riconosciuto il diritto all’accesso con gli stessi identici requisiti. L’esclusione era scattata perché il Comune aveva conteggiato solo il lavoro della madre biologica, ignorando quello della moglie. Considerata all’anagrafe come genitore unico, la donna aveva ottenuto meno punti in graduatoria e quindi un numero insufficiente per ottenere il posto all’asilo.🔗 Leggi su Open.online

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