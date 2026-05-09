Gioco quando interviene la consigliera comunale Pd Donella Mattesini
Durante una riunione pubblica, la consigliera comunale del Partito Democratico ha pronunciato un breve commento che ha attirato l’attenzione dei presenti. La frase, pronunciata in modo informale, ha suscitato reazioni tra i partecipanti, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sui contesti o sui temi trattati. La discussione prosegue con altri interventi, mentre il pubblico rimane in attesa di chiarimenti o approfondimenti.
Arezzo, 9 maggio 2026 – «Trulli trulli, chi li ha fatti li trastulli!. E’ questo un modo di dire che rappresenta benissimo l’idea e la pratica dell’ultima perla della Amministrazione Comunale di Arezzo, ossia il Regolamento di accesso al “Gioco quando ”, servizio ludico- ricreativo rivolto ai bambini che frequentano nidi e scuole per l’infanzia comunali, i cui genitori non possono usufruire di ferie nel mese di luglio – dice la consigliera comunale Pd Donella Mattesini – Quest’anno il Comune ha inserito nel bando novità assurde come ad esempio la gerarchia della priorità stabilita che dà la precedenza ai bambini di 6 anni rispetto a quelli più piccoli.🔗 Leggi su Lanazione.it
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