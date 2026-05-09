Gioco quando interviene la consigliera comunale Pd Donella Mattesini

Durante una riunione pubblica, la consigliera comunale del Partito Democratico ha pronunciato un breve commento che ha attirato l’attenzione dei presenti. La frase, pronunciata in modo informale, ha suscitato reazioni tra i partecipanti, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sui contesti o sui temi trattati. La discussione prosegue con altri interventi, mentre il pubblico rimane in attesa di chiarimenti o approfondimenti.

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