Piscina comunale consigliera ' indipendente' ricostruisce la vicenda Non è un trofeo ma un bene dei cittadini

La piscina comunale di Casal di Principe è rimasta chiusa da ottobre 2020, ma la vicenda risale a prima. La consigliera comunale indipendente Lia Caterino ha pubblicato un video sui social, in cui ripercorre, tramite atti pubblici e delibere, i passaggi principali della situazione. Nel suo messaggio, sottolinea che si tratta di un bene dei cittadini e non di un trofeo.