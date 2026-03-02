Piscina comunale consigliera ' indipendente' ricostruisce la vicenda Non è un trofeo ma un bene dei cittadini
La piscina comunale di Casal di Principe è rimasta chiusa da ottobre 2020, ma la vicenda risale a prima. La consigliera comunale indipendente Lia Caterino ha pubblicato un video sui social, in cui ripercorre, tramite atti pubblici e delibere, i passaggi principali della situazione. Nel suo messaggio, sottolinea che si tratta di un bene dei cittadini e non di un trofeo.
"La piscina comunale è chiusa da ottobre 2020. Ma questa storia inizia molto prima". Con queste parole la consigliera comunale 'indipendente' di Casal di Principe Lia Caterino ha pubblicato un reel-inchiesta sui propri canali social in cui ripercorre, attraverso atti pubblici e delibere, l'intera.
Firenze, via San Gallo: manifestazione dei cittadini per salvare la città. Contro “il cubo con piscina”FIRENZE – Manifestazione dei cittadini riuniti in “Salviamo Firenze per viverci”, stamani 28 febbraio 2026 in via San Gallo.
