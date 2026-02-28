La consigliera comunale Francesca Pagano rapinata davanti alle poste centrali a Latina

Una rapina si è verificata nel pomeriggio nel parcheggio davanti alle poste centrali di Latina, coinvolgendo la consigliera comunale Francesca Pagano. L’episodio si è svolto a pochi passi dal palazzo comunale, in pieno giorno. La consigliera è stata vittima del tentativo di furto mentre si trovava nel parcheggio. Nessun dettaglio su eventuali aggressori o conseguenze immediate.

Rapina in pieno giorno nel parcheggio davanti alle poste centrali di Latina: vittima la consigliera comunale Francesca Pagano. Arrestato un 37enne dopo l'allarme al 112. Un episodio avvenuto in pieno giorno, a pochi passi dal palazzo comunale, ha coinvolto la consigliera comunale Francesca Pagano, vittima di una rapina nel parcheggio antistante le poste centrali. L'azione si è consumata intorno alle 14, durante una pausa dei lavori del Consiglio. Secondo le prime ricostruzioni, la consigliera aveva raggiunto la propria auto, parcheggiata nei pressi della sede comunale. Dopo aver aperto lo sportello e appoggiato la borsa su un sedile, sarebbe stata avvicinata da due uomini, che l'hanno afferrata improvvisamente.