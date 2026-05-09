Gioca al 10 e Lotto per riciclare denaro sporco | arrestata 41enne

I carabinieri di Castello di Cisterna hanno posto agli arresti domiciliari una 41enne di Caivano accusata di riciclaggio.In particolare, all’esito delle investigazioni svolte anche con il contributo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sarebbe emersa un’attività di riciclaggio di denaro di.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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