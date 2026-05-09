Gimenez ha fatto il giro del calendario | un anno senza gol ma Allegri ora gli consegna l' attacco

Da gazzetta.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da più di un anno, Gimenez non segna in campionato, con l'ultima rete risalente a Milan-Bologna del 9 maggio 2025. Da allora, ha messo a segno solo un gol in Coppa Italia. Questa lunga astinenza ha portato l'allenatore a affidarsi di più all'attacco, consegnando a Gimenez nuove responsabilità in campo. La sua prestazione resta sotto osservazione, mentre si aspetta un ritorno al gol.

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"Questa doppietta mi ripaga dei tanti sacrifici fatti e la dedico a mia mamma. Devo farmi trovare pronto quando tocca a me, sia che parta titolare, sia che entri dalla panchina": così parlava Santiago Gimenez nel dopogara di Milan-Bologna del 9 maggio 2025. Più che alle parole, massima attenzione alla data. Alla vigilia della sfida con l'Atalanta, il messicano completerà il giro del calendario: un anno intero senza il piacere di fare gol in campionato. Per un centravanti, significa vivere un incubo in loop senza riuscire a svegliarsi. Quella partita gli consegnò un 8 in pagella e, scorrendo fra le righe della cronaca, riflessioni di questo tenore: "Quanti pensano che il messicano sia un mezzo bidone, sono serviti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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