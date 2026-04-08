Fabrizio Biasin ha commentato l'andamento dell'attacco del Milan durante questa stagione, sottolineando che nel corso dell'ultimo anno la squadra ha investito su tre giocatori, Gimenez, Fullkrug e Nkunku, senza però ottenere risultati concreti. La sua analisi si basa sui dati relativi alle prestazioni dei giocatori e ai risultati conseguiti dalla squadra, evidenziando una mancanza di impatto offensivo nonostante gli investimenti.

Il problema del centravanti al Milan continua a tenere banco, stagione dopo stagione. La "Maledizione del numero 9", che sembrava essere stata spezzata da Giroud, è tornata più forte che mai. Ne ha parlato anche Fabrizio Biasin, nel suo editoriale pubblicato per 'Tuttomercatoweb'. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole. Sul gioco di Allegri: "Il Milan perde a Napoli e riparte la rumba su Allegri che “non va bene” e “gioca malissimo” e “Allegri out”. Le solite cose, tutte francamente stucchevoli. Il Milan lavorerà per giocare meglio come è doveroso che sia, ma le sue prospettive di miglioramento passano più da mercati assennati che dalle scelte del tecnico". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Biasin: “Nell’ultimo anno il Milan ha investito su Gimenez, Fullkrug e Nkunku, ma ha ottenuto zero risultati”

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