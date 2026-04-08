Biasin | Nell’ultimo anno il Milan ha investito su Gimenez Fullkrug e Nkunku ma ha ottenuto zero risultati
Fabrizio Biasin ha commentato l'andamento dell'attacco del Milan durante questa stagione, sottolineando che nel corso dell'ultimo anno la squadra ha investito su tre giocatori, Gimenez, Fullkrug e Nkunku, senza però ottenere risultati concreti. La sua analisi si basa sui dati relativi alle prestazioni dei giocatori e ai risultati conseguiti dalla squadra, evidenziando una mancanza di impatto offensivo nonostante gli investimenti.
Il problema del centravanti al Milan continua a tenere banco, stagione dopo stagione. La "Maledizione del numero 9", che sembrava essere stata spezzata da Giroud, è tornata più forte che mai. Ne ha parlato anche Fabrizio Biasin, nel suo editoriale pubblicato per 'Tuttomercatoweb'. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole. Sul gioco di Allegri: "Il Milan perde a Napoli e riparte la rumba su Allegri che “non va bene” e “gioca malissimo” e “Allegri out”. Le solite cose, tutte francamente stucchevoli. Il Milan lavorerà per giocare meglio come è doveroso che sia, ma le sue prospettive di miglioramento passano più da mercati assennati che dalle scelte del tecnico". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Stefano De Martino a Sanremo 2027 promette bene, ma la Rai con lui ha sbagliato nell'ultimo annoAl suo fianco - è stato annunciato all'ultima conferenza stampa di Sanremo 2026 - ci sarà Fabrizio Ferraguzzo, il manager e discografico italiano...
Galliani convinto: «Allegri ha sempre ottenuto risultati straordinari, sia al Milan che alla Juve. Senza di lui i rossoneri avrebbero…»Ngonge Torino, l’addio ora è ufficiale! Risolto il prestito dal Napoli: ecco quale sarà il suo futuro Lookman, il Fenerbahce ora si spazientisce!...
Temi più discussi: Biasin: Lautaro fa funzionare tutti, ma non è una sorpresa. Chivu? Bravo in questo aspetto…; Marco Biasin, morto l'agente-tifoso del basket. Aveva 60 anni; Cruciani: Accanimento su Bastoni. Biasin: A Como sarà fischiato. Zazzaroni: Out in Bosnia se…; Biasin fa il nome: Il Napoli ha un giocatore superiore agli altri e la sua assenza s'è sentita.
Biasin: Il Milan forse poteva giocare meglio ma ha portato a casa il massimo dei puntiIl Milan è uscito sconfitto dalla trasferta contro il Napoli del Maradona, una gara che, complice il sorpasso al secondo posto in classifica dei partenopei, ha ... milannews.it
Biasin: Il Milan ha ottenuto il massimo dei punti, con l'attacco che ha reso zeroFabrizio Biasin, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così del Milan: Una squadra che nell’ultimo anno in attacco ha investito milioni e milioni e milioni su Gimenez, Fullkrug, Nkunku e da ... msn.com
Fabrizio Biasin - facebook.com facebook
Biasin: "Il Milan ha ottenuto il massimo dei punti, con l'attacco che ha reso zero" x.com