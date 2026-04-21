Ricardo Kakà si è espresso a favore di Santiago Gimenez, sottolineando che il giocatore ha affrontato delle difficoltà ma rimane un elemento importante per la squadra. Ha anche aggiunto che l’allenatore principale ripone fiducia in lui, senza entrare troppo nel dettaglio delle ragioni. Le sue parole sono state fatte durante un evento pubblico, senza riferimenti a episodi specifici o decisioni tecniche recenti.

Santiago Gimenez sta attraversando più difficoltà del previsto nella sua seconda stagione con la maglia del Milan. Arrivato a febbraio 2025 dal Feyenoord per 30 milioni di euro + 6 di bonus, l'attaccante messicano non è riuscito a rispettare le aspettative che erano state riposte su di lui. Nel campionato di Serie A 20252026, il "Bebote" è ancora fermo a quota zero gol: l'unica rete è arrivata in Coppa Italia, nella sfida di San Siro contro il Lecce. I numeri sono inevitabilmente condizionati dall'infortunio alla caviglia, che lo ha tenuto ai box da metà dicembre a fine marzo. Ricardo Kakà, leggenda del Milan, è intervenuto direttamente dalla partita tra le Legends di Messico e Brasile, disputata domenica 19 aprile allo stadio Azteca di Città del Messico, per difendere Gimenez.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Kakà: “Gimenez ha avuto delle difficoltà, ma è un giocatore importante. Allegri ha fiducia in lui”

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