Abodi spiega | Conte ct dell’Italia? Spetta alla FIGC e al Napoli ma è un grande allenatore! Ecco com’è la situazione

Il Ministro dello Sport ha commentato la possibilità di un ritorno di Antonio Conte come commissario tecnico della Nazionale italiana. Ha spiegato che la scelta spetta alla FIGC e al club di appartenenza dell’allenatore, sottolineando comunque le capacità di Conte come tecnico. La discussione riguarda quindi una possibile nomina, senza ulteriori dettagli sulla tempistica o altri aspetti.

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