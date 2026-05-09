Sul sito di Gigaciao è attivo il pre-order di Dragon Village, un volume da 320 pagine che racchiude tutta la prima stagione della serie uscita a puntate su Scottecs Gigazine. Il fumetto scritto e disegnato da Davide “Dado” Caporali – qui interamente colorato da savuland – riunisce per la prima volta tutte le avventure ambientate in un mondo dove fantasy e umorismo si fondono per creare un’esplosione di risate. Cosa succede quando si mescolano una famiglia fuori dall’ordinario (che prova in tutti i modi a non esserlo), un villaggio ai confini delle misteriose Terre Selvagge, un’avventuriera enigmatica di ritorno a casa. e delle uova di mostro? La risposta è semplice: nasce un’“omelette” unica nel suo genere, servita direttamente al Dragon Village.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Gigaciao pubblica in un volume a colori “Dragon Village”, l’avventura fantasy scritta e disegnata da Dado

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