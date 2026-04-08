Gigaciao ha annunciato l’uscita di Dalle Note, il primo vinile inedito di Labadessa. Il disco, disponibile in formato vinile, è stato prodotto in collaborazione con Gigaciao e ha avuto il coordinamento di produzione e il mastering affidati allo studio di Fabio Antonelli. La pubblicazione rappresenta il debutto del progetto in formato fisico e segue la realizzazione di un lavoro che coinvolge vari professionisti del settore musicale.

Debutta Dalle Note, il primo vinile firmato da Labadessa, realizzato in collaborazione con Gigaciao, con coordinamento di produzione e mastering di Fabio Antonelli Studio. Un progetto che unisce musica e illustrazione e che conferma la versatilità artistica di uno degli autori con la voce e il tratto più riconoscibile del panorama italiano. Fumettista e illustratore affermato, Labadessa da anni è attivo anche sul versante musicale, nel quale riversa la stessa intensità, gli stessi messaggi e la stessa ironia che caratterizzano le sue vignette. Il vinile raccoglie dieci tracce, tra cui quattro registrazioni live, offre un’esperienza d’ascolto autentica e coinvolgente, capace di trasportare il pubblico nell’atmosfera dei suoi concerti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Gigaciao pubblica DALLE NOTE: il disco in vinile inedito di Labadessa

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Gigaciao presenta "La piccola Genia e la sfida del Sultano" https://www.lospaziobianco.it/gigaciao-presenta-la-piccola-genia-e-la-sfida-del-sultano/fsp_sid=22618 Gigaciao pubblica una graphic novel per ragazzi e ragazze firmata dal fumettista spagnolo Álv - facebook.com facebook