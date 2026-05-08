Se cercate una avventura fantasy dal grande sapore famigliare Dragon Village fa al caso vostro

È disponibile il pre-ordine di Dragon Village, un volume di 320 pagine che raccoglie tutta la prima stagione della serie uscita a puntate su Scottecs Gigazine. La pubblicazione è promossa sul sito di Gigaciao, offrendo ai lettori un’opportunità di leggere un’avventura fantasy dal tono familiare. La storia promette un’esperienza divertente e coinvolgente, con un’ambientazione che richiama il genere fantasy e una narrazione pensata per appassionare un pubblico di tutte le età.

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Una divertente storia fantasy è in arrivo e che aspetta solo di essere letta. Sul sito di Gigaciao è attivo il pre-order di Dragon Village, un volume da 320 pagine che racchiude tutta la prima stagione della serie uscita a puntate su Scottecs Gigazine. Il fumetto scritto e disegnato da Davide “Dado” Caporali – qui interamente colorato da savuland – riunisce per la prima volta tutte le avventure ambientate in un mondo dove fantasy e umorismo si fondono per creare un’esplosione di risate. Cosa succede quando si mescolano una famiglia fuori dall’ordinario (che prova in tutti i modi a non esserlo), un villaggio ai confini delle misteriose Terre Selvagge, un’avventuriera enigmatica di ritorno a casa.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Se cercate una avventura fantasy dal grande sapore famigliare, Dragon Village fa al caso vostro Notizie correlate Al Palmanova Designer Village una masterclass per celebrare un arrivo all'insegna del saporeGrande partecipazione per la nuova apertura e per la masterclass dedicata alla pizza napoletana con l’Executive Chef Antonio Falco Una nuova tappa... Damma famigliare: si getta dal balcone, la figlia sotto fa da scudo. Entrambe in ospedaleSfiorato il peggio ieri pomeriggio a Medolla, dove un dissidio famigliare avrebbe portato la donna ad un gesto disperato.