Se cercate una avventura fantasy dal grande sapore famigliare Dragon Village fa al caso vostro
È disponibile il pre-ordine di Dragon Village, un volume di 320 pagine che raccoglie tutta la prima stagione della serie uscita a puntate su Scottecs Gigazine. La pubblicazione è promossa sul sito di Gigaciao, offrendo ai lettori un’opportunità di leggere un’avventura fantasy dal tono familiare. La storia promette un’esperienza divertente e coinvolgente, con un’ambientazione che richiama il genere fantasy e una narrazione pensata per appassionare un pubblico di tutte le età.
Una divertente storia fantasy è in arrivo e che aspetta solo di essere letta. Sul sito di Gigaciao è attivo il pre-order di Dragon Village, un volume da 320 pagine che racchiude tutta la prima stagione della serie uscita a puntate su Scottecs Gigazine. Il fumetto scritto e disegnato da Davide “Dado” Caporali – qui interamente colorato da savuland – riunisce per la prima volta tutte le avventure ambientate in un mondo dove fantasy e umorismo si fondono per creare un’esplosione di risate. Cosa succede quando si mescolano una famiglia fuori dall’ordinario (che prova in tutti i modi a non esserlo), un villaggio ai confini delle misteriose Terre Selvagge, un’avventuriera enigmatica di ritorno a casa.🔗 Leggi su Screenworld.it
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