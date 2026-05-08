Hantavirus e contagi Rezza | Non c’è rischio pandemico

Un nuovo studio ha sollevato una teoria insolita collegata a un classico della letteratura italiana, suggerendo che l’Inferno di Dante potrebbe essere stato pensato come un esperimento mentale di fisica degli impatti. La ricerca, che si basa su interpretazioni innovative del testo, punta a collegare la narrazione all’ambito scientifico, aprendo possibili nuove prospettive di analisi. La scoperta invita a riflettere sui legami tra letteratura e scienze, anche se resta ancora da approfondire.

Ci credereste? Stando a un nuovissima ricerca l’Inferno di Dante Alighieri non è solo un capolavoro letterario, ma sarebbe stato un esperimento mentale di fisica degli impatti. Dai crateri agli effetti delle onde d’urto che hanno rimodellato il globo, il sommo poeta avrebbe riprodotto un modello di impatto planetario 500 anni prima della nascita della meteoritica moderna. Insomma, se per secolo la caduta agli inferi di Satana è stata interpretata come una tragedia spirituale, lo studio presentato all’European Geosciences Union General Assembly 2026. Per sette secoli la discesa agli inferi del Satana di Dante Alighieri è stata interpretata come una tragedia spirituale: una caduta silenziosa e rovinosa.🔗 Leggi su Lapresse.it

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